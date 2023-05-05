ÖZGEÇMİŞİ

Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisans Mezunudur 2017 yılı itibari ile kurmuş olduğu firmasında iş sağlığı güvenliği ve çeşitli mühendislik hizmetleri Bursa ve çevresindeki illere hizmet sunmaktadır. Siyasi hayatına üniversite yıllarında Üniak faaliyetleri ile başladı. Ardından 2014 yerel seçimlerinde Bursa’nın farklı bölgelerinde gönüllü olarak görev aldı. 2015 yılı Yıldırım İlçe Gençlik Kolları kongresi ile Sivil Toplum Halkla İlişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir, aynı yıl içerisinde ilçe gençlik kollan teşkilat başkanlığı görevine getirilip 2,5 yıl aktif olarak ilçe teşkilat başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2017 Yılı içerisinde Ak Parti Bursa İl Gençlik Kollarında çeşitli il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olup 2019 Nisan - 2021 şubat arasında Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 26 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen 6.olağan il gençlik kolları kongresi’nde Bursa Gençlik Kolları Başkanı olarak seçilmiştir. Evli 1 çocuk babasıdır.