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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMİH PEKSERT

Semih Peksert

Adalet ve Kalkınma Partisi
Semih Peksert
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
  • MESLEĞİ : Genel Müdür
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1988
Kaynak: Anadolu Ajansı