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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDURRAHMAN KİKİZADE

Abdurrahman Kikizade

Adalet ve Kalkınma Partisi
Abdurrahman Kikizade
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : Psikolog
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1991
Kaynak: Anadolu Ajansı