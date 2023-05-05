ÖZGEÇMİŞİ

Edirne / Keşan - 1965, Mustafa, Saadet. Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. ABD'de Michigan State Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans, Virginia Polytechnic Institute and State University'de Ekonomi alanında doktora yaptı. Virginia Tech University'de Makro Ekonomi ve Mikro Ekonomi dersleri verdi. İşsizliğin azaltılmasında küçük işletmelerin rolü üzerine çalışmalar yaptı. Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren aile işletmesinde çalıştı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Aksal, bekârdır.