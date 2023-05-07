ÖZGEÇMİŞİ

1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1988 yılında üniversiteyi bitirdi. 1989 yılında Erzincan'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu.Kayseri Akkışla İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı. Van 100. Yıl Üniversitesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. 3 Ağustos 2012 tarihinden Aralık 2013 tarihine kadar Aksaray Valisi olarak görev yaptı. 2014/5916 sayılı kararname ile Merkez Valisi olarak vekaleten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihleri arasında 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 30 Kasım 2015 - 18 Aralık 2015 tarihleri arasında İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 18Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. 10 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. 25 Nisan 2018 tarihinde istifa ettikten sonra 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Genel Seçimler sonucunda Ak Parti Erzurum Milletvekili olarak seçildi. 2018 - 2020 yılları arasında TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı olarak görev yaptı.Temmuz 2020 tarihinden itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı (AGİT PA) olarak görev yapmaktadır. Selami ALTINOK, Gülhan ALTINOK (Mühendis/Hakim) ile evli olup iki erkek, bir kız çocuk babasıdır.İngilizce bilmektedir.