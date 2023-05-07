Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜNYAMİN BOZGEYİK

Bünyamin Bozgeyik

Adalet ve Kalkınma Partisi
Bünyamin Bozgeyik
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : Üst düzey yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1975
Kaynak: Anadolu Ajansı