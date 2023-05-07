ÖZGEÇMİŞİ

1972'de Gaziantep'te doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Şenel' dir. Ankara Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Gaziantep Üniversitesi'nde asma germe sistemler üzerine yüksek lisansını ve hareketli yapılar üzerine İnşaat Mühendisliği'nde doktorasını tamamladı. Gaziantep Üniversitesi'nde ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği yaptı, "Mimarlık Bilim/Sanat" alanında Doçent unvanını aldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Mimarlık Bölüm Başkanlığı yaptı. Kerpiç yapılar, asma germe sistemlerin ve hareketli yapıların tasarım ve analizi ve mülteciler hakkında bilimsel yayınları bulunmaktadır. Okul, otel, muhtelif konut, Gaziantep Hayvanat Bahçesi, prefabrik yapılar üzerinde projeler yapmış ve uygulamıştır. Açılıp kapanabilen konteyner ve tarihi doku üzerinde çalışmalar yapmıştır. 24.Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekilliği yaptı. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, ve Turizm Komisyonu Üyeliği ve Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı, MYK, MKYK'sında görev aldı. Meclis Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Başta MÜSİAD, GAGİAD olmak üzere pek çok STK Kadın kolu yönetim kurulu üyeliklerinde yer almıştır. 27. Dönem 3. Yasama Yılında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği ve Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Halen Dışişleri Komisyonu Üyeliğini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk annesidir.