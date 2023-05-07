ÖZGEÇMİŞİ

Muhammed Hakan Tanrıöver 1980 yılında Gaziantep’te doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları babasının görevi ve tahsil münâsebetiyle Gaziantep, Malatya ve Ankara’da geçti. 2002 yılında Turizm Bakanlığı’nda göreve başladı. 2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleşmesi Tanrıöver’in kariyerinde dönüm noktası oldu. Kültürel Miras Aracılığı ile Kalkınma çalışmalarını; Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Van, Konya, Sinop illerinde 2010 yılına kadar sürdürdü. Halep’te Osmanlı Eserleri’nin ihyâ ve restorasyon çalışmalarında yer aldı. İstanbul Kültür Başkenti çalışmalarında Kreatif Endüstrilerin Ekonomiye Katkısı, Kültür’ün Sektörel Tanımlanması, Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri’nin çıkartılması çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayasofya Kültür Envanteri çalışmalarında Proje Koordinatörü olarak görevlendirildi. ‘Uygulaması olmayan bir bilgi, doğru ile yanlış arasındadır.’ düstûrü ile yedi yıl boyunca Ülkemizin Avrupa Birliği ile Kültür Müzakerelerini yürüttü. Londra’da Better Bankside’da Tarihî Miras Alanları’nın kullanımı konusunda çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların hâlen, Sinop Tarihî Cezaevi’nde ve Gaziantep Kendirli Kültür Merkezi’nde uygulamaları yapılmaktadır. Üçüncü Millî Kültür Şûrası Tertip Komitesi’nde, Şehir-İnsan / Beş Şehirli, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği çalışmaları, 9-10-11. Kalkınma Programları Kültür Faslı hazırlıklarında vazife üstlenmiştir. Gaziantep’in Unesco ağına dâhil olması çalışmalarında müzakereci olarak görev almıştır. Hâlen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Gazi Kültür A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Ak Parti’den 25 ve 26. Dönem Milletvekili Adayı olan Tanrıöver’in çalışmalarına katkı verdiği 16 yayın, ‘Kültür İçin Memleketim İçin’ isimli eseri, ‘Misâk-ı Millî Yeniden Türkiye’yi Dâvet Ediyor’ temalı onlarca konferans bulunmaktadır. Anadolu Mektebi’nin İcrâ Kurulu Üyesi olan Tanrıöver evli, iki çocuk babasıdır.