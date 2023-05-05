ÖZGEÇMİŞİ

1966 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1988 yılında İstanbul üniversitesi, İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Serbest muhasebeci, mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalışmıştır. 2004 – 2009 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulunmuştur. İBB Meclisinde Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu üyeliği yapmıştır. Sultanbeyli Belediye Meclisinde de Bütçe Tarife Komisyon Başkanlığı, Denetim Komisyon Başkanlığı ve Daimi Encümenlik görevlerini yürütmüştür. 2006 – 2008 yılları arasında AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nda Mali İdari İşler ve Teşkilattan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2008 – 2018 yılları arasında AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. Meslekte Birlik İstanbul Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği üyesidir ve bazı STK’larda kurucu başkanlık, başkanlık görevlerinde bulunmuştur. Sevinç, evli ve üç çocuk babasıdır.