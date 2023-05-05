ÖZGEÇMİŞİ

7 Mayıs 1971 İstanbul doğumluyum. Dedem 1923’deki mübadelede Yunanistan Kavala’dan gelmiştir. Babam İstanbul doğumludur. Askerlik görevimi 2000 yılında İzmir Gaziemir’de yaptım. Evli ve 2 kız çocuk babasıyım. İş Deneyimleri Tekstil, Çorap Sektörü ve Dış Ticaret Alanında iş hayatıma devam etmekteyim. İTO Meclis Üyeliği İTO 36. Komite meclis üyesiyim Çorap Sanayiciler Derneği Çorap sanayiciler derneği yönetim kurulu üyesiyim. Geçmişte 4 dönem derneğin Başkan Yardımcılığını yaptım. AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Siyasi Deneyim 2009-2014 yılları arasında Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptım İBB Meclis Üyeliği ve Encümen Başkanlığı 2014-2019 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği yanısıra, 2 yıl Encümen üyeliği ve 2 yıl Encümene başkanlık yaptım. İBB Başkan Vekilliği 2015-2017 yılları arasında İBB Başkanı Kadir Topbaş Bey’in vekilliği görevinde bulundum Balkan Ülkeleri SKM Başkanlığı 16 Nisan 2017 referandumunda Genel Merkeziminiz görev tevdi etmesiyle Yurtdışı Balkan Ülkeleri SKM başkanı olarak referandum çalışmalarını organize ettik. Eğitim ABD Newyork Berkeley Collage - Uluslararası Ticaret Ankara Bilkent Üniversitesi - İşletme Fakültesi İstanbul Pertevniyal Lisesi Mahmutpaşa Ortaokulu Atışalanı İlkokulu