Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEŞİR AÇIKÇA

Beşir Açıkça

Adalet ve Kalkınma Partisi
Beşir Açıkça
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1982
Kaynak: Anadolu Ajansı