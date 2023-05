ÖZGEÇMİŞİ

Enes Efendioğlu aslen Batı Trakya- Gümülcine’li bir ailenin 2 çocuğundan biridir. Lise eğitimini İstanbul Asfa Fen Lisesi’nde, üniversite eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Eğitimi sırasında ABD’de Wisconsin Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalında gönüllü olarak çalışmış ve sonrasında Harvard Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü McLean Hospital’da araştırmacı olarak bulunmuş ve şizofreni ve bipolar bozuklukların tedavisinde Prepulse inhibisyonu konulu çalışmalar yürütmüştür. 2013 yılında Bursa merkezli Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER)’i kurmuştur. 5 yıl içerisinde dernek Türkiye’nin 33 ilinde yapılanmış, 16-29 yaş aralığında on binlerce gence sivil topluma giriş eğitimini Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında vermiş, bir çok Birleşmiş Milletler kurumu ile ortaklıklar ve faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu başarılı çalışmalar neticesinde 2017 yılında Enes Efendioğlu’nun başkanlığında dernek Birleşmiş Milletler tarafından gençlik alanında özel danışmanlık statüsüne (ECOSOC) layık görülmüştür. Çalışmalarını halk sağlığı ve özellikle gençlik sağlığı alanında yürüten Enes Efendioğlu, 28 ülkenin ulusal gençlik konseyleri ve Gençlik Bakanlıklarını da içinde barındıran Uluslararası Gençlik Sağlığı Örgütü (International Youth Health Organization)’nün 2017 yılından beri Başkan Yardımcısı’dır.2017 yılı itibariyle Türkiye’de hekim olarak çalışmalarına devam eden Enes Efendioğlu öncelikle Antalya Demre Devlet Hastanesi’nde görev almış, ardından Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nde Antalya İli Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2014 yılından itibaren her 2 yılda bir verilen Avrupa Konseyi Bağımlılıkla Mücadele Ödülünü (Drug Prevention Prize) 2018 yılında gençlik sağlığı alanında yaptığı çalışmalarla alan Enes Efendioğlu özellikle akran eğitimi temelli modellerin gençlik sağlığı alanında yürütülmesi noktasında uzmanlaşmıştır. Enes Efendioğlu Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ağı içerisinde öncelikle gençlik sağlığı alanında yürütülen çalışmalar kapsamında sekretarya üyesi olarak çalışmış, 2018 yılı itibariyle ise üye ülkelerin ve Birleşmiş Milletler ajanslarının katılımı ile gerçekleşen genel kurulda Dünya Sağlık Örgütü’nün bu ağının Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Halen bu görevine devam etmektedir. Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 (30 Under 30) listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır. 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM’de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir. Son olarak 2020 yılında Avrupa’da yaşayan Türk gençlerinin gönüllülük faaliyetlerinde bulunması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında çalışmalar gerçekleştirmesi için Avrupa’nın 8 ülkesinde 30’dan fazla noktada Türk gençleri ile faaliyet gösteren Gençlik İstasyonu Derneği (Youth Station Association)’ı kurmuştur. 100’den fazla uluslararası etkinlikte konuşmacı olarak bulunmuş Enes Efendioğlu Daily Sabah’da düzenli olarak Halk Sağlığı alanında yazılar kaleme almakta, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nde Halk Sağlığı alanında doktora düzeyinde çalışmalarına devam etmektedir. 16 Kasım 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Makam oluru ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Efendioğlu 31 Ekim 2022 tarihinde 2022/557 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu göreve asaleten atanmıştır. Aynı zamanda Ağustos 2022 itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Başkanlığı görevini de yürüten Efendioğlu, Mayıs 2022’de Avrupa Konseyi Gençlik Yönlendirme Komitesinde yönetim kuruluna seçilmiştir ve bu görevini halen devam ettirmektedir.