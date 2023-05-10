Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLEK YILDIZ

Dilek Yıldız

Adalet ve Kalkınma Partisi
Dilek Yıldız
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
  • MESLEĞİ : İnşaat Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1986
Kaynak: Anadolu Ajansı