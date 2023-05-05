ÖZGEÇMİŞİ

1977 doğumlu olan Cem Şahin, aslen Karabüklüdür. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimi ise Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda halen devam etmektedir. 2005 yılından beri Ankara Barosu mensubu olarak serbest avukatlık yapmakta olan Cem Şahin, birçok sivil toplum kuruluşunda, kuruculuk ve yöneticilik yapmıştır. AK Parti Ankara İl Seçim İşleri Başkanlığı ile AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı bünyesinde Eğitimci ve Hukukçu olarak çeşitli görevler ifa etmiş, ardından 2018-2021 yılları arasında ise AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 2019 yılında gerçekleştirilen Yerel Seçimler sırasında AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.