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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİNE TİMUÇİN

Emine Timuçin

Adalet ve Kalkınma Partisi
Emine Timuçin
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : Muhasebeci
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1970
Kaynak: Anadolu Ajansı