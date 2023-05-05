ÖZGEÇMİŞİ

8.06.1988 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Anne ve babası Kilislidir. Evli ve bir çocuk babası. İlkokul öğrenimini Gaziantep'te, Ortaokul öğrenimimi Kilis Cumhuriyet Ortaokulunda, lise öğrenimini ise Kilis Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesinde tamamladı. 2013 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve kendi isteğiyle aynı yıl Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisine atandı. 1 yıl hizmet ettikten sonra tıpta uzmanlık sınavını kazanarak 2014-2019 yılları arasında Ankara'da Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde Kardiyoloji uzmanlık eğitimimi tamamladı.