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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU

Muhammet Emin Avundukluoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Muhammet Emin Avundukluoğlu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
  • MESLEĞİ : EKONOMİST
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1981
Kaynak: Anadolu Ajansı