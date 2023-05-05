ÖZGEÇMİŞİ

Ağrı -1970, Bahri, Karkaş. Yönetici; Kamu Yönetimi lisans ve İşletme alanında yüksek lisansı yaptı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma İktisadi programında yüksek lisansı tamamladı. 2009-2014 Dilovası Belediye Başkanlığı yaptı. 2002-2009 Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Dilovası Belediyesinde yöneticilik görevlerinde bulundu. Başta MGV olmak üzere birçok STK'da yöneticilik ve başkanlık yaptı. Fazilet Partisi ve AK PARTİ Dilovası Kurucu Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26. ve 27. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyonu Üyesi ve Türkiye - Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı. İyi düzeyde Kürtçe bilen YAMAN, evli ve 5 çocuk babasıdır.