ÖZGEÇMİŞİ

Ankara - 1975, Şevki, Ayşe. Eğitimci; İlkokulu İzmit'te, ortaöğrenimini Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi İslam Tarihi Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Lise yıllarından itibaren aktif olarak sosyal ve kültürel çalışmaların içinde yer aldı. İzmit M. Ali Paşa Millî Gençlik Vakfı Başkanlığı, Kocaeli MGV İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Sakarya MGV Üniversite Birim Sorumluluğu, Sakarya İlahiyat Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kocaeli'nde yerel radyolarda tarih ve kültür programlarının yapım ve sunuculuğunu üstlendi. Öğretmenlik mesleğinin yanında, merkezi Kocaeli'nde bulunan Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfının Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Sosyal sorumluluk ve eğitim projelerinde görev aldı. Gençlik, spor ve turizm sahalarında hizmet vermiş olduğu vakıf bünyesinde yerel ve uluslararası sosyal yardım organizasyonları gerçekleştirdi. 25 ve 26. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. İyi düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.