ÖZGEÇMİŞİ

1981 Konya doğumlu olan Hümeyra Saçkesen, Konya Gazi Lisesi’nden sonra Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Halen Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. AK Parti Konya 6. ve 7. Olağan İl Kongresinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Halen Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 2001-2005 yılları arası özel bir şirkette çalışan Saçkesen evli ve 3 çocuk annesidir.