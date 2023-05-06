ÖZGEÇMİŞİ

1973 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimlerimi Konya’da tamamladı. 1997 tarihinde Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları bölümünden mezun oldu. Sonrasında 28 Şubat sürecinde yedek subay olarak İzmir ve Tekirdağ’da askerlik vazifesini yerine getirdi. Askerlik dönüşü 1 yıl Konya Büyükşehir Belediyesinde Ziraat Mühendisi olarak çalıştı. 2001 yılından bu yana sınai gaz dolumu ve dağıtım, cng dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren aile şirketimizde genel müdürlük görevini yürütmektedir.