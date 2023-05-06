ÖZGEÇMİŞİ

Konya - 1963, Kasım, Ümmü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. ABD'de West Coast Üniversitesinde Uluslararası İşletme İdaresi alanında yüksek lisans yaptı. İngiltere'de Londra Metropolitan Üniversitesinde Uluslararası Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku alanında diploma sonrası programı tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığında; Devlet Yardımları Daire Başkanı, İhracat Genel Müdür Yardımcısı, İhracat Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı. Londra Büyükelçiliğinde Ticaret Müşavirliği görevini yürüttü. Gümrük Müsteşarı olarak görev yaptı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kurulması üzerine yeniden Bakanlık Müsteşarı olarak atandı. 25 ve 26. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Altunyaldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.