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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ TEKİN

Ali Tekin

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ali Tekin
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Muğla
  • MESLEĞİ : İŞLETMECİ (GENEL)
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1975
Kaynak: Anadolu Ajansı