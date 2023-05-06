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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÇİĞDEM KARAASLAN

Çiğdem Karaaslan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Çiğdem Karaaslan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Samsun
  • MESLEĞİ : PEYZAJ MİMARI
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1979
ÖZGEÇMİŞİ

Çiğdem Karaaslan, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak bitirdi. Ankara Üniversitesi'nde "Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu" üzerine Yüksek Lisans Tezini tamamladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora tez çalışmasına devam etmektedir. 2006 yılından bu yana gerçekleşen tüm kongrelerde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilerek bu görevine devam etmektedir. Çiğdem Karaaslan, iyi derecede İngilizce bilmektedir, evlidir ve iki çocuk annesidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı