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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HİLAL SABANCI

Hilal Sabancı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Hilal Sabancı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Uşak
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı