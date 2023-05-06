ÖZGEÇMİŞİ

04 Mart 1967'de Uşak Eşme'de doğdu, Baba adı Süleyman, Ana adı Rabia'dır. Tıp Doktoru; 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Mardin'de trahom savaş şube başkanlığı yaptı.1994 yılında Kulak Buran Boğaz ihtisasını yaptı. Uşak SSK hastanesinde çalıştı. Uşak Devlet hastanesinde Başhekimlik yaptı. 24. Dönemde Uşak Milletvekili seçildi.2 yıl KİT Komisyonu üyeliği ve 2 yıl Sağlık , Gençlik Spor ve Aile komisyonu üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Güneş, evli ve 2 çocuk babasıdır.