Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAYHAN TÜRKMENOĞLU

Kayhan Türkmenoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayhan Türkmenoğlu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Van
  • MESLEĞİ : İşletmeci
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1962
Kaynak: Anadolu Ajansı