GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
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GERGER
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHTA
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MERKEZ
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SAMSAT
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SİNCİK
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TUT
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
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GERGER
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GÖLBAŞI
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KAHTA
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MERKEZ
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SAMSAT
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SİNCİK
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TUT
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