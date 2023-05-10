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ANASAYFA ŞEHİRLER ADIYAMAN MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 194,203 | Katılım Oranı: %88.01
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.86103,299 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %25.0441,817 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %8.1813,668 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.555,925 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.242,075 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.13215 oy
%100
Seçmen Sayısı: 177,963 | Katılım Oranı: %77.52
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.5787,700 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %19.2426,125 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %16.1921,991 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 98,964 oy 0
Millet İttifakı
%0 34,456 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.03 81,843 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%19.18 32,013 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.82 21,400 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.26 17,121 oy 0
İyi Parti
%6.2 10,344 oy 0
Saadet Partisi
%1.62 2,712 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.79 1,322 oy 0
Vatan Partisi
%0.11 184 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı