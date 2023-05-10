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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HAMUR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HAMUR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞLIÇAY
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,613 | Katılım Oranı: %79.36
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %52.823,910 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.543,075 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.07301 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.9167 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5742 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.118 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,286 | Katılım Oranı: %74.57
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %51.683,925 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.473,605 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %0.8665 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,928 oy 0
Millet İttifakı
%0 416 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%53.63 3,953 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.72 2,854 oy 0
BAĞIMSIZ
%3.89 287 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.16 233 oy 0
İyi Parti
%1.57 116 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1 74 oy 0
Saadet Partisi
%0.91 67 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.58 43 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 18 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı