HAMUR SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0