Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER AĞRI TAŞLIÇAY
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TAŞLIÇAY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TAŞLIÇAY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

TAŞLIÇAY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,331 | Katılım Oranı: %80.38
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %64.745,653 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %28.692,505 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.64405 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.34117 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4842 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1110 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,366 | Katılım Oranı: %70.81
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %62.394,952 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.932,614 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4.67371 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,450 oy 0
Millet İttifakı
%0 454 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%66.09 5,782 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%21.85 1,912 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.15 538 oy 0
BAĞIMSIZ
%3.28 287 oy 0
İyi Parti
%2.56 224 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.99 174 oy 0
Saadet Partisi
%0.64 56 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.49 43 oy 0
Vatan Partisi
%0.17 15 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı