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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AMASYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %0
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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AMASYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 246,896 | Katılım Oranı: %91.35
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.46126,075 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %30.9467,894 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.1522,279 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.881,936 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.38842 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.17382 oy
%100
Seçmen Sayısı: 238,619 | Katılım Oranı: %83.79
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.66111,044 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.1782,646 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.162,279 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 131,094 oy 0
Millet İttifakı
%0 84,861 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.84 103,401 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.96 55,100 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.55 27,693 oy 0
İyi Parti
%12.36 27,278 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.8 3,982 oy 0
Saadet Partisi
%1.12 2,483 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 447 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 359 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı