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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEHMİ UÇARLI

Fehmi Uçarlı

Anavatan Partisi
Fehmi Uçarlı
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı