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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH TECİMER

Fatih Tecimer

Anavatan Partisi
Fatih Tecimer
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı