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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ DÖNMEZ

Ali Dönmez

Anavatan Partisi
Ali Dönmez
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı