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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELMA KANTAR

Belma Kantar

Anavatan Partisi
Belma Kantar
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı