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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ AYDIN

Ali Aydın

Anavatan Partisi
Ali Aydın
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı