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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA YEŞ

Mustafa Yeş

Anavatan Partisi
Mustafa Yeş
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı