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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENK FATİH YILMAZ

Cenk Fatih Yılmaz

Anavatan Partisi
Cenk Fatih Yılmaz
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı