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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HARUN AKBAŞ

Harun Akbaş

Anavatan Partisi
Harun Akbaş
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı