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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET KERİM AKSOY

Ahmet Kerim Aksoy

Anavatan Partisi
Ahmet Kerim Aksoy
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı