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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN LÜY

Osman Lüy

Anavatan Partisi
Osman Lüy
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı