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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖNDER BEŞE

Önder Beşe

Anavatan Partisi
Önder Beşe
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı