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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RUKİYE ÇELİK

Rukiye Çelik

Anavatan Partisi
Rukiye Çelik
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı