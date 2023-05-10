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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇUBUK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇUBUK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇUBUK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 63,167 | Katılım Oranı: %91.26
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %7843,895 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %13.087,361 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.793,820 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.03579 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.98549 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1270 oy
%100
Seçmen Sayısı: 57,527 | Katılım Oranı: %85.22
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.637,773 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %209,611 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.4675 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 45,085 oy 0
Millet İttifakı
%0 10,377 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%61.13 34,610 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.5 10,475 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.61 5,440 oy 0
İyi Parti
%7.27 4,115 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.81 1,024 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.74 987 oy 0
Saadet Partisi
%1.45 822 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.15 83 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 83 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı