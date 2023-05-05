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İbrahim Halil Cens
Adalet Partisi
Ardahan
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Soner Baş
Anavatan Partisi
Ardahan
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Reşat Kitir
Büyük Birlik Partisi
Ardahan
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Özgür Erdem İncesu
Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan
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Cüneyit Birkal
Genç Parti
Ardahan
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Ferhat Sargın
Güç Birliği Partisi
Ardahan
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Sıddık Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ardahan
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Sengül Sögüt
Halkın Kurtuluş Partisi
Ardahan
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İskender Özen
İskender Özen
Ardahan
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Aytekin Kaya
İyi Parti
Ardahan
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Sezgin Akıl
Memleket Partisi
Ardahan
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İbrahim Öncül
Millet Partisi
Ardahan
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Fatih Dadaşoğlu
Milli Yol Partisi
Ardahan
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Onur Ümit Işık
Milliyetçi Hareket Partisi
Ardahan
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Muazzez Özkan
Sol Parti
Ardahan
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Sevda Tizci
Türkiye Komünist Hareketi
Ardahan
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İrfan Avşar
Türkiye Komünist Partisi
Ardahan
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Caner Çoban
Yeniden Refah Partisi
Ardahan
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Emrah Özcan
Yenilik Partisi
Ardahan
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Özgür Tanış
Yeşil Sol Parti
Ardahan
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Erdi Can Çelik
Zafer Partisi
Ardahan
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Tuna Kılıç
Adalet Birlik Partisi
Ardahan
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İzzet Şahin
Adalet Partisi
Ardahan
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Sevimgül Aktaş
Anavatan Partisi
Ardahan
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Onur Fidan
Büyük Birlik Partisi
Ardahan
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Asım Karabacak
Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan
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Mehmet Tavaş
Genç Parti
Ardahan
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Resul Ekrem Apa
Güç Birliği Partisi
Ardahan
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Alişer Doğan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ardahan
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Kamil Dinç
Halkın Kurtuluş Partisi
Ardahan
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Nabire Reçber
İyi Parti
Ardahan
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Fuat Aras
Memleket Partisi
Ardahan
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Büşra Aslan
Millet Partisi
Ardahan
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Filiz Aytaş
Milli Yol Partisi
Ardahan
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Nursen Opalay
Milliyetçi Hareket Partisi
Ardahan
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Engin Bakırcı
Sol Parti
Ardahan
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Ömer Faruk Altanay
Türkiye Komünist Hareketi
Ardahan
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Murat Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Ardahan
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İlhan Öztürk
Vatan Partisi
Ardahan
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Murat Öngel
Yeniden Refah Partisi
Ardahan
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Davut Beşli
Yenilik Partisi
Ardahan
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Dicle Aktürk
Yeşil Sol Parti
Ardahan
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Tuna Yediel
Zafer Partisi
Ardahan
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Güven Karakoyun
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan
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Kaan Koç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan