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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 25,192 | Katılım Oranı: %88.06
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %44.19,553 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.479,416 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.422,256 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.08233 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.66143 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2759 oy
%100
Seçmen Sayısı: 24,407 | Katılım Oranı: %74.61
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.38,932 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.98,505 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.8319 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,080 oy 0
Millet İttifakı
%0 10,824 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%33.65 7,302 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.48 7,265 oy 0
İyi Parti
%14.78 3,206 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.97 2,815 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.07 666 oy 0
Saadet Partisi
%1.46 316 oy 0
Vatan Partisi
%0.31 68 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 59 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı