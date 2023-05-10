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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YUSUFELİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YUSUFELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

YUSUFELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 17,157 | Katılım Oranı: %87.28
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.0610,530 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %17.382,505 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.21,182 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.78113 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3145 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2637 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,834 | Katılım Oranı: %79.56
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.6410,284 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.913,295 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.45200 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,855 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,370 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%63.29 9,144 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%13.98 2,019 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.84 1,711 oy 0
İyi Parti
%8.39 1,212 oy 0
Saadet Partisi
%0.96 139 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.73 105 oy 0
Vatan Partisi
%0.46 67 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.35 50 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı