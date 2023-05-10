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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

AVUSTRALYA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AVUSTRALYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
KANBERRA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MELBURN BAŞKONSOLOSLUĞU
Açılan Sandık Oranı %0
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SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU
Açılan Sandık Oranı %0
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AVUSTRALYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLLER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
KANBERRA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MELBURN BAŞKONSOLOSLUĞU
Açılan Sandık Oranı %0
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SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 15,200 | Katılım Oranı: %100
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.296,805 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %41.926,299 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %8.071,212 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.97596 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4770 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.345 oy
%100
Seçmen Sayısı: 40,406 | Katılım Oranı: %10.53
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.352,373 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.531,454 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.12384 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015
%100
Seçmen Sayısı: 15,178 | Katılım Oranı: %100
CUMHUR İTTİFAKI
%0.46 69 oy 0
MİLLET İTTİFAKI
%0.33 50 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.62 6,402 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.73 4,617 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%16.3 2,448 oy 0
İyi Parti
%5.8 871 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.63 395 oy 0
Vatan Partisi
%0.65 97 oy 0
Saadet Partisi
%0.43 64 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.06 9 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı