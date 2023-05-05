-
Sami Demiray
Adalet Partisi
Aydın
-
Mustafa Savaş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın
-
Tuna Şahin
Anavatan Partisi
Aydın
-
Rıdvan Eşin
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Bülent Tezcan
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın
-
Mehmet Salcı
Genç Parti
Aydın
-
Gültekin Arıkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Hüseyin Aksu
Hüseyin Aksu
Aydın
-
Ömer Karakaş
İyi Parti
Aydın
-
Cavit Yenipazarlı
Memleket Partisi
Aydın
-
Salih Şinasi Yegen
Millet Partisi
Aydın
-
Deniz Depboylu
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Arife Ağır
Sol Parti
Aydın
-
Mert Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Ali Yeniocak
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Zühre Genişel
Vatan Partisi
Aydın
-
Hüseyin Aslan
Yeniden Refah Partisi
Aydın
-
Mehmet Çelik
Yenilik Partisi
Aydın
-
Ebrü Günay
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Seray Ünbay
Zafer Partisi
Aydın
-
Oğuz Doğan
Adalet Partisi
Aydın
-
Seda Sarıbaş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın
-
Halil Nihat Yılmaz
Anavatan Partisi
Aydın
-
Yunus Emre Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Hüseyin Yıldız
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın
-
Efecan Salcı
Genç Parti
Aydın
-
Tuğrul Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
Mehmet Koçak
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Ahmet Ertürk
İyi Parti
Aydın
-
Sibel Özen
Memleket Partisi
Aydın
-
Kamuran Karaş
Millet Partisi
Aydın
-
Burak Pehlivan
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Birgül Can
Sol Parti
Aydın
-
Bedia Işık Erem
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Burak Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Ali Rıza Odabaşı
Vatan Partisi
Aydın
-
Bülent Ay
Yeniden Refah Partisi
Aydın
-
Recep Dirilen
Yenilik Partisi
Aydın
-
Rojin Tanhan Doğan
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Mustafa Bayraktar
Zafer Partisi
Aydın
-
Binnaz Yıldırım Dayan
Adalet Partisi
Aydın
-
Ömer Özmen
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın
-
Yusuf Evşen
Anavatan Partisi
Aydın
-
Nazire Aldırmaz
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Süleyman Bülbül
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın
-
Ahmet Savran
Genç Parti
Aydın
-
İsmail Taşdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
Salih Özkuloğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Tuğça Canpolat Yılmaz
İyi Parti
Aydın
-
Caner Ünlü
Memleket Partisi
Aydın
-
Yasin Karakurt
Millet Partisi
Aydın
-
Yusuf Keremit
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Emine Fırat
Sol Parti
Aydın
-
Fatma Sude Balatlı
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
İrfan Ertel
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Yalçın Büyükdağlı
Vatan Partisi
Aydın
-
Emin Eser
Yeniden Refah Partisi
Aydın
-
Osman Özdemir
Yenilik Partisi
Aydın
-
Sinan Çakmakçi
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Kemal Kayhan
Zafer Partisi
Aydın
-
Mustafa Abak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın
-
Ali Kerem Okan
Anavatan Partisi
Aydın
-
Hasan Ergül
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Evrim Karakoz
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın
-
Ali Mamurer
Genç Parti
Aydın
-
Tanju Beyazıt
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Erhan Algan
İyi Parti
Aydın
-
Ahmet Koçman
Memleket Partisi
Aydın
-
Mehmet Karaçay
Millet Partisi
Aydın
-
Burhan Uçaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Lalezar Nergiz
Sol Parti
Aydın
-
Yeter Türkeş Çevik
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Hatice Yumlu
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Doğan Özkan
Vatan Partisi
Aydın
-
Alper Sezer
Yeniden Refah Partisi
Aydın
-
Mustafa Güney
Yenilik Partisi
Aydın
-
Mediha Ayhan
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Ecem Söyleten Akgün
Zafer Partisi
Aydın
-
Canan Yiğit
Adalet Partisi
Aydın
-
Mehmet Umut Tuncer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın
-
Enver Tosun
Anavatan Partisi
Aydın
-
Osman Akdam
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Nilüfer Ünüvar
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın
-
Rıza Şüyün
Genç Parti
Aydın
-
Süphi İskan Ekinci
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
İsmet Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Semra Yücel
İyi Parti
Aydın
-
Pembe Koç
Memleket Partisi
Aydın
-
Özkan Didin
Millet Partisi
Aydın
-
Etem Yeşilyurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Meliha Cuvelek
Sol Parti
Aydın
-
Cem Solmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Yücel Aydoğan
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Bahattin Nazlı
Vatan Partisi
Aydın
-
Havva Türk
Yeniden Refah Partisi
Aydın
-
Tuncer Çetin
Yenilik Partisi
Aydın
-
Abdurrahman Saran
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Şeniz Ulaş Bahşi
Adalet Partisi
Aydın
-
Duygu Göğde
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın
-
Ahmet Batuhan Batkan
Anavatan Partisi
Aydın
-
Ali Serfin
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Gamze Yolcu Metin
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın
-
Mustafa Göçer
Genç Parti
Aydın
-
Diyar Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
Bektaş Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Fevzi Köse
İyi Parti
Aydın
-
Tolga İnci
Memleket Partisi
Aydın
-
Zafer Kodal
Millet Partisi
Aydın
-
Çetin Durmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Sümbül Karacan
Sol Parti
Aydın
-
Selver Doğanay
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Bilge Pınar Akkaya
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Ayşe Handan Ersin
Vatan Partisi
Aydın
-
Devrim Oktan
Yeniden Refah Partisi
Aydın
-
Ünal Ünlü
Yenilik Partisi
Aydın
-
Zafer Şimşek
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
İbrahim Özdemir
Zafer Partisi
Aydın
-
Zeynep Ulaş
Adalet Partisi
Aydın
-
Murat Gün
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın
-
Can Öngay
Anavatan Partisi
Aydın
-
Kaan Sarıcan
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Ziya Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın
-
Özlem Yılmaz
Genç Parti
Aydın
-
Zeliha Aslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aydın
-
Besime Gilgiler
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Cemal Sarı
İyi Parti
Aydın
-
Seyhan Ateş
Memleket Partisi
Aydın
-
Sevgül Tekin
Millet Partisi
Aydın
-
Osman Gazi Cihangiroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Yasemin Pınarbaşı
Sol Parti
Aydın
-
Duygu Çamlıca
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Osman
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Hatice Koyun
Vatan Partisi
Aydın
-
Ali Keser
Yeniden Refah Partisi
Aydın
-
Kader Pehlivan
Yenilik Partisi
Aydın
-
Zerrin Alparslan
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Taysun Serin
Zafer Partisi
Aydın
-
Asiye Demirkıran
Adalet Partisi
Aydın
-
Mehmet Arkun
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın
-
İrfan Umut Uçar
Anavatan Partisi
Aydın
-
Hasan Urcu
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Nebahat Oskay Ürün
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın
-
Yusuf Örük
Genç Parti
Aydın
-
Burak Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Aydın
-
Pınar Öncer
İyi Parti
Aydın
-
Sinan Yağız
Memleket Partisi
Aydın
-
Serhat Ateş
Millet Partisi
Aydın
-
Cengiz Ataseven
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Yurdagül Kırmızı
Sol Parti
Aydın
-
Yafet Yardım
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Ali Oğuz
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Mehmet Baydoğan
Vatan Partisi
Aydın
-
Cumali Uçar
Yeniden Refah Partisi
Aydın
-
Fatma Kamburoğlu
Yenilik Partisi
Aydın
-
Bülent Elden
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Fatih Yetgin
Zafer Partisi
Aydın